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Маршрутка и скорая столкнулись в Марьиной Горке: пострадал 1 человек

04.11.2017 08:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи пострадал при столкновении "неотложки" с маршрутным такси в Марьиной Горке, сообщили Sputnik в субботу в Минском областном УМЧС.

Маршрутка и скорая столкнулись в Марьиной Горке: пострадал 1 человек
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
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Авария произошла накануне около 20:00 на пересечении улиц Октябрьской и Калинина.

"Работниками МЧС был деблокирован водитель автомобиля скорой", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что мужчина в аварии получил травмы и был доставлен для оказания помощи в местную больницу.

Водитель и маршрутного такси в ДТП не пострадали. В настоящее время по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Водитель и маршрутного такси в ДТП не пострадали. В настоящее время по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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