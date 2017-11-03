|
Маршрутка и скорая столкнулись в Марьиной Горке: пострадал 1 человек
04.11.2017 08:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи пострадал при столкновении "неотложки" с маршрутным такси в Марьиной Горке, сообщили Sputnik в субботу в Минском областном УМЧС.
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
Милиционеры в Могилеве "реквизировали" маршрутку, чтобы догнать воров
Авария произошла накануне около 20:00 на пересечении улиц Октябрьской и Калинина.
"Работниками МЧС был деблокирован водитель автомобиля скорой", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что мужчина в аварии получил травмы и был доставлен для оказания помощи в местную больницу.
Водитель и маршрутного такси в ДТП не пострадали. В настоящее время по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель и маршрутного такси в ДТП не пострадали. В настоящее время по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
|
Архив (ЧП)
Комментарии