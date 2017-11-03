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Жительница Витебска избила соседскую девочку из-за игрушек
04.11.2017 09:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в Витебске, когда местная жительница избила соседскую девочку, сообщили в прокуратуре города.
55-летняя местная жительница заподозрила 8-летнюю соседскую девочку в краже игрушек ее внучки.
"Девочка играла во дворе дома по улице Гагарина, пришла женщина и начала обвинять ее в воровстве", — цитирует газета "СБ. Беларусь сегодня" старшего помощника прокурора Витебска Юлия Лазаренко.
По ее словам, агрессивная женщина схватила ребенка за руку и потянула к подъезду, где находится ее квартира. Она кричала и угрожала, требовала, чтобы ребенок сознался в краже игрушек ее внучки.
По словам помощника прокурора, когда ребенок не признался в краже, разъяренная женщина набросилось на девочку с кулаками, стала наносить ей удары по голове. Она отметила, что от злой тети девочку забрал и привел домой ее 12-летний брат.
Родители, пораженные жестокостью по отношению к ребенку со стороны взрослой женщины, вызвали милицию и скорую помощь. У девочки выявлена закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением головного мозга.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
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Агрессивная витебчанка, заподозрив чужую девочку в воровстве, ударила несколько раз ее по голове.
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Архив (ЧП)
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