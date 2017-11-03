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ДТП в Оршанском районе: от удара фуру Iveco разорвало на две части
04.11.2017 09:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП с участием трех автомобилей, которое произошло на трассе М8 в Оршанском районе, сообщил Sputnik начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Инцидент произошел в субботу в 05:37 на 142-м километре автодороги М8 "Граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины".
Водитель автомобиля Iveco, двигаясь со стороны Витебска в направлении Орши, на закруглении дороги выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем DAF с полуприцепом. За DAF ехала легковушка Skoda, водитель которой из-за тумана не увидел впереди ДТП, не смог среагировать и совершил касательное столкновение с полуприцепом.
© Фото: ГАИ Витебск
ДТП в Оршанском районе
По словам Казючица, 26-летний мужчина, находившийся за рулем Iveco, оказался зажатым в салоне, потребовалась помощь спасателей. Пострадавший был доставлен машиной скорой в больницу.
Остальные автомобилисты не пострадали: их врачи осмотрели на месте и отпустили.
© Фото: ГАИ Витебск
ДТП в Оршанском районе
Фура Iveco в результате ДТП оказалась разорванной на две части – передняя часть машины находилась в кювете, а заднюю разбросало по дороге.
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Водитель большегрузного автомобиля оказался зажатым в салоне, потребовалась помощь спасателей.
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