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Дело по факту убийства таксиста из Бреста направлено в суд

04.11.2017 10:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Расследование уголовного дела об убийстве 35-летнего таксиста в Брестской области завершено, сообщили Sputnik в УСК по Брестской области.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в мелиоративном канале недалеко от деревни Дружба Брестского района. Следствием установлено, что преступление в ночь на 20 апреля совершили двое жителей Лиды, а также житель деревни Чернавчицы. После убийства они сожгли все опознавательные знаки такси, паспорт и водительское удостоверение водителя, и отправились на машине в Лиду, где планировали еще одно преступление.

"Управлением Следственного комитета по Брестской области окончено расследование уголовного дела по факту совершения убийства 35-летнего таксиста, жителя города Бреста", — рассказали в УСК.

Собеседники агентства отметили, что на стадии предварительного расследования следователями были допрошены свидетели, проведен следственный эксперимент. Кроме того, было проведено более 20 экспертиз, заключения которых приобщены к материалам уголовного дела.

"Действия обвиняемых следствием квалифицированы по п.п.6, 12, 15 ч.2 ст.139 (убийство), ч.3 ст.207 (разбой), ст.378 (хищение личных документов) Уголовного кодекса Республики Беларусь", — добавили в УСК.

Обвиняемые заключены под стражу, а материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены для рассмотрения в суд.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В отношении троих подозреваемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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