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Погремушку с семенами конопли нашли таможенники в посылке из Украины
04.11.2017 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Минские таможенники пресекли пересылку по международной почтовой связи семян конопли в детской погремушке, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном таможенном комитете.
© Фото: Muitinės kriminalinė tarnyba
Бдительные сотрудники таможни "Минск-2" обратили внимание на отправление, поступившее из Украины в адрес жителя Гомельской области.
"В посылке была детская погремушка. Это было указано в сопроводительных документах. Но никакого шума, кроме странного глухого постукивания, она не производила", – рассказали в ГТК.
Было принято решение вскрыть посылку. Таможенники обратили внимание на поцарапанные стенки в районе спайки деталей игрушки. Когда ее вскрыли, то обнаружили пять пластмассовых колб с семенами конопли. На каждой была надпись, какой конкретно вид семян в ней.
По факту незаконной пересылки семян конопли сейчас проводится проверка.
В текущем году сотрудниками таможни "Минск-2" уже пресечено 23 попытки пересылки семян конопли и две – галлюциногенных грибов.
В ГТК напомнили, что за пересылку наркотиков и психотропов в Беларуси существует уголовная ответственность – до трех лет лишения свободы.
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В текущем году сотрудниками таможни "Минск-2" уже пресечено 23 попытки пересылки семян конопли и две попытки пересылки галлюциногенных грибов.
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