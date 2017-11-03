Погремушку с семенами конопли нашли таможенники в посылке из Украины

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Минские таможенники пресекли пересылку по международной почтовой связи семян конопли в детской погремушке, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном таможенном комитете.

Бдительные сотрудники таможни "Минск-2" обратили внимание на отправление, поступившее из Украины в адрес жителя Гомельской области.

"В посылке была детская погремушка. Это было указано в сопроводительных документах. Но никакого шума, кроме странного глухого постукивания, она не производила", – рассказали в ГТК.

Было принято решение вскрыть посылку. Таможенники обратили внимание на поцарапанные стенки в районе спайки деталей игрушки. Когда ее вскрыли, то обнаружили пять пластмассовых колб с семенами конопли. На каждой была надпись, какой конкретно вид семян в ней.

По факту незаконной пересылки семян конопли сейчас проводится проверка.

В текущем году сотрудниками таможни "Минск-2" уже пресечено 23 попытки пересылки семян конопли и две – галлюциногенных грибов.

В ГТК напомнили, что за пересылку наркотиков и психотропов в Беларуси существует уголовная ответственность – до трех лет лишения свободы.