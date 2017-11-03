Гомельские пограничники нашли в рейсовом автобусе из Москвы 120 кг насвая

3 ноября в 12 километрах от границы с Россией в рейсовом автобусе Москва — Мозырь пограничники задержали двух граждан Беларуси. Те перевозили 120 кг некурительного табака насвай и 800 пакетов для его расфасовки.









Один из мужчин два месяца назад уже задерживался за подобное правонарушение: тогда у него изъяли 170 кг насвая.

Установлено, что насвай везли из Москвы.

Молодые люди переданы милиции для дальнейшего разбирательства.