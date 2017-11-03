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Гомельские пограничники нашли в рейсовом автобусе из Москвы 120 кг насвая
3 ноября в 12 километрах от границы с Россией в рейсовом автобусе Москва — Мозырь
Один из мужчин два месяца назад уже задерживался за подобное правонарушение: тогда у него изъяли 170 кг насвая.
Установлено, что насвай везли из Москвы.
Молодые люди переданы милиции для дальнейшего разбирательства.
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Архив (ЧП)
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