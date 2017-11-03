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УВД: при столкновении маршрутки и скорой водитель получил ЧМТ
04.11.2017 11:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Медики диагностировали у водителя, пострадавшего при столкновении маршрутного такси и автомобиля скорой медицинской помощи в Марьиной Горке, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы, сообщили Sputnik в субботу в УВД Миноблисполкома.
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Авария в городе, расположенном в Пуховичском районе, произошла в пятницу 3 ноября в 19:17 на перекрестке улиц Октябрьской и Калинина – врезались УАЗ и Mercedes-Benz Sprinter.
"Водитель скорой, 56-летний местный житель, с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки" был госпитализирован", – сказали в УВД.
В управлении также сообщили, что пассажиры, которые ехали в Mercedes, в ДТП не пострадали.
Как ранее сообщал Sputnik, для деблокирования водителя "неотложки", которого зажало в машине деформированными элементами кузова, на место аварии были вызваны спасатели МЧС.
Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают причины и обстоятельства совершения ДТП.
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Для деблокирования водителя "неотложки", которого зажало в машине деформированными элементами кузова, на место аварии были вызваны спасатели МЧС.
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