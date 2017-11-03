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Легковушка сбила лося под Ивье – пассажир погиб
04.11.2017 12:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Пассажир стал жертвой столкновения легкового автомобиля с лосем в Ивьевском районе, сообщили Sputnik в УСК по Гродненской области.
© Pixabay
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 15 октября на автодороге М6 Минск-Гродно недалеко от хутора Лугомовичи. 26-летний водитель Opel Vectra сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу.
"В результате дорожно-транспортного происшествия ехавший в автомобиле в качестве пассажира 33-летний житель города Лида получил множественные телесные повреждения и несмотря на усилия медицинских работников 31 октября скончался в учреждении здравоохранения", — рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Лось, по словам собеседника агентства, погиб на месте аварии.
Шершеневич добавил, что для установления всех обстоятельств происшествия были допрошены свидетели, проведен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, автотехническая и транспортно-трасологическая. "Планируется проведение следственного эксперимента, иные следственные действия", — уточнил официальный представитель УСК.
Он обратил внимание, что на момент совершения аварии водитель был трезв.
"Ивьевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь)", — продолжил Шершеневич.
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