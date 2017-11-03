Двое минчан подрались в баре из-за $100 и непристойного предложения

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Сотрудники милиции задержали 45-летнего минчанина, который из хулиганских побуждений избил посетителя столичного кафе, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель Центрального РУВД Минска Татьяна Обозная.

Мужчина отдыхал вместе со знакомыми в одном из минских кафе. Однако вскоре он подошел к паре, которая сидела рядом, положил им на стол 100 долларов США и обратился с непристойным предложением.

"Между двумя представителями сильного пола произошел конфликт, переросший в драку", – сказала Обозная.

В отношении минчанина было возбуждено дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).

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