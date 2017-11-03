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С 4 по 8 ноября на территории Копыльского района проводится областная профилактическая акция «Трезвый водитель»

04.11.2017 — ЧП | Слава працы (Копыль)  
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Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения одно из самых серьезных нарушений Правил дорожного движения. Статистика свидетельствует, что 5-10% ДТП, совершаемых по вине водителей, связано именно с этим правонарушением. Тяжесть последствий таких дорожно-транспортных происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями.


Анализ аварийности свидетельствует, что в текущем году на территории Минской области по вине нетрезвых водителей совершено 66 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек погибло и 73 ранено.

Сотрудниками ГАИ в 2017 году задержано около 4,2 тыс. водителей в состоянии алкогольного опьянения, более 200 управляли транспортом повторно в течение года.

В целях укрепления транспортной дисциплины, активизации работы по пресечению фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, как одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями, с 4 по 8 ноября 2017 года на территории Копыльского района будет проведена областная профилактическая акция «Трезвый водитель».

Уважаемые граждане! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщите в дежурную часть Копыльского РОВД по телефону 102!

Aртем ЛАЗОВСКИЙ,

врид старшего инспектора ДПС ОГАИ Копыльского РОВД,

лейтенант милиции

 
 
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Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения одно из самых серьезных нарушений Правил дорожного движения. Статистика свидетельствует, что 5-10% ДТП,...

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