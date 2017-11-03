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Плохой день: водитель Opel получил штраф, а потом улетел в кювет

04.11.2017 13:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Пассажирка легкового автомобиля Opel пострадала в результате ДТП в Лидском районе, сообщили Sputnik в субботу в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Плохой день: водитель Opel получил штраф, а потом улетел в кювет
© Фото: УСК по Гродненской области
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ДТП произошло накануне вечером вблизи деревни Гончары: водитель с коллегой-женщиной возвращался из командировки в областной центр.

"В деревне Гончары он допустил съезд в правый кювет, Opel врезался в бетонное основание водосточной трубы", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что пассажирка, которая ехала на заднем сидении, получила переломы позвонков – ее скорая доставила в травматологическое отделение лидской больницы.

По информации ГАИ, за полчаса до ДТП водитель был остановлен на дороге и оштрафован за непристегнутый ремень безопасности.

В настоящее время по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Пассажирка, которая ехала на заднем сидении машины, получила переломы позвонков – ее скорая доставила в травматологическое отделение лидской больницы.

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