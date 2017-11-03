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Плохой день: водитель Opel получил штраф, а потом улетел в кювет
04.11.2017 13:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Пассажирка легкового автомобиля Opel пострадала в результате ДТП в Лидском районе, сообщили Sputnik в субботу в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
ДТП произошло накануне вечером вблизи деревни Гончары: водитель с коллегой-женщиной возвращался из командировки в областной центр.
"В деревне Гончары он допустил съезд в правый кювет, Opel врезался в бетонное основание водосточной трубы", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что пассажирка, которая ехала на заднем сидении, получила переломы позвонков – ее скорая доставила в травматологическое отделение лидской больницы.
По информации ГАИ, за полчаса до ДТП водитель был остановлен на дороге и оштрафован за непристегнутый ремень безопасности.
В настоящее время по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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Пассажирка, которая ехала на заднем сидении машины, получила переломы позвонков – ее скорая доставила в травматологическое отделение лидской больницы.
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