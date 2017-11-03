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Девушка на VW переехала под Заславлем лежащего на дороге мужчину
04.11.2017 14:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Неизвестный мужчина-пешеход погиб в результате наезда легкового автомобиля на дороге возле Заславля, сообщила Sputnik в субботу старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.
© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
ДТП произошло около 21:35 в пятницу на 8-м километре автодороги Заславль – Петришки – Радошковичи возле деревни Анусино.
"Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, совершила наезд на лежащего на проезжей части неустановленного пешехода мужчину", – сказала Сильченко.
Она также уточнила, что в результате от полученных травм пешеход скончался на месте. По информации ГАИ, 27-летняя водитель на момент аварии была трезва.
В отношении девушки Минским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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В отношении девушки Минским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.
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