Девушка на VW переехала под Заславлем лежащего на дороге мужчину

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Неизвестный мужчина-пешеход погиб в результате наезда легкового автомобиля на дороге возле Заславля, сообщила Sputnik в субботу старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.



© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома Плохой день: водитель Opel получил штраф, а потом улетел в кювет

ДТП произошло около 21:35 в пятницу на 8-м километре автодороги Заславль – Петришки – Радошковичи возле деревни Анусино.

"Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, совершила наезд на лежащего на проезжей части неустановленного пешехода мужчину", – сказала Сильченко.

Она также уточнила, что в результате от полученных травм пешеход скончался на месте. По информации ГАИ, 27-летняя водитель на момент аварии была трезва.

В отношении девушки Минским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).