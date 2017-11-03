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Маршрутка в Киеве въехала в остановку, есть погибшие

04.11.2017 16:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Два человека погибли под колесами маршрутного такси на остановке в Киеве, сообщает пресс-служба полиции украинской столицы.

В субботу местные СМИ сообщили, что маршрутка совершила наезд на людей у остановки в Киеве, жертвами стали два человека. Инцидент произошел, когда троллейбус остановился для высадки пассажиров. Когда из общественного транспорта начали выходить люди, в них въехала машина.

"Авария произошла на проспекте Героев Сталинграда, возле станции метро "Героев Днепра". Под колеса маршрутного такси попали женщина и мужчина, 1952 и 1953 рождения", — рассказали в полиции.

От полученных травм женщина скончалась на месте, мужчина – в машине скорой помощи по дороге в больницу. По информации полиции, погибшие были супругами.

На месте аварии работают полицейские. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП. Очевидцы рассказали, что погибшие ожидали на остановке общественный транспорт, когда троллейбус подошел и остановился во второй полосе, они направились к нему. "Они вышли на проезжую часть дороги позади маршрутки, припаркованной на остановке, и попали под колеса другой, которая прибывала на остановку", — уточнили в полиции.

Водители троллейбуса и двух маршруток направлены на экспертизу, чтобы выяснить находились ли они в состоянии алкогольного опьянения. После они будут доставлены в следственное управление.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса Украины", — заключили в полиции.

 
Теги: Минск
 
 
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На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.

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