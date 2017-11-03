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Водитель городского автобуса спрыгнул с моста в Гродно

04.11.2017 16:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Управление внутренних дел Гродненского облисполкома проводит проверку по факту падения водителя рейсового автобуса с моста в Неман в Гродно, сообщил Sputnik официальный представитель ведомства Евгений Дудко.

Водитель городского автобуса спрыгнул с моста в Гродно
© Sputnik/ Александр Кондратюк
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Инцидент на Старом мосту в областном центре произошел днем 4 ноября. По словам Дудко, водитель автобуса маршрута № 21 остановился на мосту, открыл заднюю и переднюю двери и вышел из транспортного средства.

"Затем мужчина подошел к перилам, перекинул через них ногу и полетел вниз", – сказал представитель управления.

Высота моста в месте происшествия составляет около 22 метров. Водитель после падения в воду остался жив, он был доставлен в городскую больницу.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Мужчина остановил транспортное средство на Старом мосту, а затем прыгнул с него в Неман.

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