|
Школьница погибла в Брестской области: подозревают самоубийство
04.11.2017 16:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Кобринский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства смерти 14-летней местной жительницы, сообщили в УСК по Брестской области.
Местные СМИ сообщили, что несколько дней назад в милицию поступило сообщение о гибели девочки, чье тело было обнаружено в хозпостройке.
"Устанавливаются обстоятельства гибели школьницы, опрашиваются ее родные, знакомые, одноклассники. Предварительная версия — суицид", — сообщили Sputnik в субботу в УСК.
По словам следователей, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Согласно информации в открытых интернет-источниках, тело девочки в хозпостройке рядом с домом обнаружил старший брат.
Школьница проживала с родителями, на учете в инспекции по делам несовершеннолетних не состояла. Не было замечаний в ее адрес и со стороны соседей, родственников и администрации школы. Семья по месту жительства характеризуется положительно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи устанавливают причины гибели 14-летней школьницы, тело которой обнаружили в хозпостройке.
|
Архив (ЧП)
Комментарии