Школьница погибла в Брестской области: подозревают самоубийство

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Кобринский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства смерти 14-летней местной жительницы, сообщили в УСК по Брестской области.

Местные СМИ сообщили, что несколько дней назад в милицию поступило сообщение о гибели девочки, чье тело было обнаружено в хозпостройке.

"Устанавливаются обстоятельства гибели школьницы, опрашиваются ее родные, знакомые, одноклассники. Предварительная версия — суицид", — сообщили Sputnik в субботу в УСК.

По словам следователей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Согласно информации в открытых интернет-источниках, тело девочки в хозпостройке рядом с домом обнаружил старший брат.

Школьница проживала с родителями, на учете в инспекции по делам несовершеннолетних не состояла. Не было замечаний в ее адрес и со стороны соседей, родственников и администрации школы. Семья по месту жительства характеризуется положительно.