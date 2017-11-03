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Школьница погибла в Брестской области: подозревают самоубийство

04.11.2017 16:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Кобринский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства смерти 14-летней местной жительницы, сообщили в УСК по Брестской области.

Школьница погибла в Брестской области: подозревают самоубийство
© Pixabay
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Местные СМИ сообщили, что несколько дней назад в милицию поступило сообщение о гибели девочки, чье тело было обнаружено в хозпостройке.

"Устанавливаются обстоятельства гибели школьницы, опрашиваются ее родные, знакомые, одноклассники. Предварительная версия — суицид", — сообщили Sputnik в субботу в УСК.

По словам следователей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Согласно информации в открытых интернет-источниках, тело девочки в хозпостройке рядом с домом обнаружил старший брат.

Школьница проживала с родителями, на учете в инспекции по делам несовершеннолетних не состояла. Не было замечаний в ее адрес и со стороны соседей, родственников и администрации школы. Семья по месту жительства характеризуется положительно.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи устанавливают причины гибели 14-летней школьницы, тело которой обнаружили в хозпостройке.

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