Суд Ленинского района Бреста огласил приговор по обвинению двух мужчин в групповой краже из строящегося ЦУМа.

11 августа один из строителей, который работал на объекте, приехал в гости к своему знакомому. В беседе товарищ поинтересовался, нет ли на стройке инструментов, которые «плохо лежат». Мужчина ответил, что все ценное рабочие к концу дня складывают на хранение в бытовки, но подчеркнул, что, возможно, что-то осталось лежать на улице.

Злоумышленники решили поехать на объект. Через незапертые ворота они пробрались в подвальное помещение. На объекте инструментов они не нашли и решили взломать одну из бытовок, в которой хранились инструменты. Из строящегося ЦУМа они вынесли оборудования на 1700 рублей, сложили в машину и поехали. Однако скрыться не успели. Их задержали сотрудники милиции, которых вызвал бдительный прохожий.

«Суд Ленинского района признал мужчин виновными по ч. ст. 205 УК и назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 40 базовых величин», — сообщила TUT.BY старший помощник прокурора города Бреста Елена Павлова.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.