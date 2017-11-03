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Двое заключенных погибли из-за опрокинутого ведра воды на Филиппинах
04.11.2017 19:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Потасовка заключенных произошла в тюрьме на Филиппинах из-за опрокинутого ведра воды, передает в субботу местное издание Tempo.
Инцидент произошел в городе Кесон-Сити. Одному из зеков стало плохо, и несколько его товарищей решили отнести его в лазарет. Однако, находясь на втором этаже, заключенные задели ведро с водой, и жидкость вылилась на обитателей тюрьмы, находившихся внизу.
Те посчитали, что таким образом им было нанесено оскорбление, так как тащившие своего товарища на осмотр были членами враждующей группировки, в результате завязалась драка.
Охранники не сразу сумели разнять дерущихся, им на помощь пришла полиция. В потасовке пострадали 11 человек, они получили легкие ранения. Медики констатировали смерть того заключенного, которому стало плохо, еще один участник потасовки получил смертельные ранения острыми предметами.
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Драка произошла между членами двух конфликтующих между собой преступных группировок.
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