Двое заключенных погибли из-за опрокинутого ведра воды на Филиппинах

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Потасовка заключенных произошла в тюрьме на Филиппинах из-за опрокинутого ведра воды, передает в субботу местное издание Tempo.

Инцидент произошел в городе Кесон-Сити. Одному из зеков стало плохо, и несколько его товарищей решили отнести его в лазарет. Однако, находясь на втором этаже, заключенные задели ведро с водой, и жидкость вылилась на обитателей тюрьмы, находившихся внизу.

Те посчитали, что таким образом им было нанесено оскорбление, так как тащившие своего товарища на осмотр были членами враждующей группировки, в результате завязалась драка.

Охранники не сразу сумели разнять дерущихся, им на помощь пришла полиция. В потасовке пострадали 11 человек, они получили легкие ранения. Медики констатировали смерть того заключенного, которому стало плохо, еще один участник потасовки получил смертельные ранения острыми предметами.