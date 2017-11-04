Мужчина забаррикадировался в магазине в США и отстреливается от полиции

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Неизвестный вооруженный мужчина забаррикадировался в субботу в магазине в американском городе Биллингс (штат Монтана), передают местные телеканалы.

Злоумышленник отстреливается от полиции. Пока не известно, есть ли пострадавшие от действий мужчины.

Сообщается, что еще ночью подозреваемый на автомобиле протаранил вход в магазин. До сих пор правоохранители не могут справиться с проблемой. На месте ЧП работают специалисты по ведению переговоров.

Police standoff in Billings, Montana, after man drives vehicle through store, exchanges gunfire with officers https://t.co/hqtGa2CW6w pic.twitter.com/2NnWQG5oF6 — G.Alexander(BRKNEWS) (@MajorNews911) November 4, 2017

​Задействованы и взрывотехники, так как рано утром в районе происшествия раздался взрыв.

Предполагается, что мужчина мог проникнуть в магазин с целью похищения огнестрельного оружия.