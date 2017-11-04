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Мужчина забаррикадировался в магазине в США и отстреливается от полиции

04.11.2017 20:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Неизвестный вооруженный мужчина забаррикадировался в субботу в магазине в американском городе Биллингс (штат Монтана), передают местные телеканалы.

Злоумышленник отстреливается от полиции. Пока не известно, есть ли пострадавшие от действий мужчины.

Сообщается, что еще ночью подозреваемый на автомобиле протаранил вход в магазин. До сих пор правоохранители не могут справиться с проблемой. На месте ЧП работают специалисты по ведению переговоров.

​Задействованы и взрывотехники, так как рано утром в районе происшествия раздался взрыв.

Предполагается, что мужчина мог проникнуть в магазин с целью похищения огнестрельного оружия.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной версии, подозреваемый проник в магазин, чтобы похитить огнестрельное оружие.

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