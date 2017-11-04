Мужчина выпал из окна главного здания МГУ

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Мужчину, выпавшего из окна главного здания Московского университета на Ленинских горах в российской столице, госпитализировали, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Сообщается, что пострадавшего обнаружили возле корпуса Е с травмами, характерными для падения с высоты. С какого этажа выпал мужчина, пока не известно.

В этом корпусе МГУ расположены общежитие, санаторий-профилакторий и поликлиника.

В пресс-службе главного управления МВД Москвы подтвердили агентству факт госпитализации мужчины. По данному факту проводится проверка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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