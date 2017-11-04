ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прыгнувший с моста водитель автобуса находится в тяжелом состоянии

04.11.2017 19:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Наглотавшийся воды водитель рейсового автобуса, который прыгнул в Неман с моста, находится в тяжелом состоянии, передает "Блог Гродно".

Прыгнувший с моста водитель автобуса находится в тяжелом состоянии
© Фото: Минский метрополитен
Мужчина перекрестился и упал на рельсы метро в Минске

Инцидент произошел на Старом мосту в Гродно – водитель остановил автобус, открыл двери пассажирам, а сам вышел из транспортного средства, перекинул ноги через перила и прыгнул вниз.

По информации издания, мужчина пролетел примерно 22 метра и ударился о воду. От удара с головы мужчины слетела шапка.

Водителя достали из воды спасатели, проведя реанимационные мероприятия, и передали медицинской бригаде. Мужчина находится в тяжелом состоянии, более точно оценить полученные травмы поможет медобследование.

Отмечается, что выходившие из автобуса пассажиры сначала не поняли, что стало причиной неожиданной остановки автобуса на мосту. Они подумали, что остановка произошла из-за поломки. Оставшийся без водителя автобус быстро эвакуировали с моста, чтобы не мешать движению.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина госпитализирован, более точную информацию о травмах дадут результаты обследования.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Двое заключенных погибли из-за опрокинутого ведра воды на Филиппинах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика