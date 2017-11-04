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Прыгнувший с моста водитель автобуса находится в тяжелом состоянии
04.11.2017 19:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Наглотавшийся воды водитель рейсового автобуса, который прыгнул в Неман с моста, находится в тяжелом состоянии, передает "
© Фото: Минский метрополитен
Инцидент произошел на Старом мосту в Гродно – водитель остановил автобус, открыл двери пассажирам, а сам вышел из транспортного средства, перекинул ноги через перила и
По информации издания, мужчина пролетел примерно 22 метра и ударился о воду. От удара с головы мужчины слетела шапка.
Водителя достали из воды спасатели, проведя реанимационные мероприятия, и передали медицинской бригаде. Мужчина находится в тяжелом состоянии, более точно оценить полученные травмы поможет медобследование.
Отмечается, что выходившие из автобуса пассажиры сначала не поняли, что стало причиной неожиданной остановки автобуса на мосту. Они подумали, что остановка произошла из-за поломки. Оставшийся без водителя автобус быстро эвакуировали с моста, чтобы не мешать движению.
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Мужчина госпитализирован, более точную информацию о травмах дадут результаты обследования.
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