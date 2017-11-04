ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жертвами тайфуна во Вьетнаме стали 15 человек

05.11.2017 00:09 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во Вьетнаме жертвами тайфуна «Дэмри» стали по меньшей мере 15 человек, четверо пропали без вести. Об этом сообщили представители властей республики, передает Associated Press.

Как отмечает агентство со ссылкой на экстренные службы Вьетнама, больше всего жертв в провинции Кханьхоа на юге страны. Там 14 человек погибли в результате разрушения домов и наводнений. Всего тайфун уничтожил 302 дома, сорвал крыши более чем с 25 тыс. зданий. Кроме того, были подтоплены 112 транспортных средств и рыболовецких лодок. Также стихия нанесла существенный ущерб рисовым полям и другим посевам.

В провинциях Биньдинь Фуйен в центральной части страны погиб один человек, четверо пропали без вести, сообщили спасатели. В этих регионах из-за тайфуна было отключено электричество, а также отменены десятки рейсов. Более 35 тыс. жителей деревень были эвакуированы из-за тайфуна. В некоторых провинциях были отменены занятия в школах.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тайфун уничтожил 302 дома, сорвал крыши более чем с 25 тыс. зданий. Были подтоплены 112 транспортных средств и рыболовецких лодок.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Двое заключенных погибли из-за опрокинутого ведра воды на Филиппинах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика