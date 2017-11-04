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Смертник взорвал автомобиль в лагере сирийских беженцев: десятки погибших
05.11.2017 08:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Террорист-смертник взорвал себя в заминированном автомобиле в лагере беженцев недалеко от Дейр-эз-Зора, сообщает сирийское национальное агентство САНА. Погибли и получили ранения десятки мирных людей, в основном женщины и дети.
Заминированный автомобиль был нарочно направлен в самую гущу толпы. Точное количество жертв пока неизвестно.
Лагерь неподалеку от Дейр-эз-Зора — крупнейший центр скопления беженцев в районе между Конико и Джафра, в нем одновременно пребывают тысячи людей.
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Заминированный автомобиль проехал на территорию лагеря беженцев недалеко от Дейр-эз-Зора, в результате взрыва погибли десятки беженцев.
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