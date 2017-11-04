Трамп обвиняет Иран в пуске ракеты по Саудовской Аравии

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Иран виновен в пуске ракеты из Йемена в сторону Саудовской Аравии, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

"На мой взгляд, Иран осуществил выпад в адрес Саудовской Аравии. Вы знаете об этом, верно? Вы видели, что была запущена ракета. А наши системы ее сбили", — сказал он журналистам на борту самолета по пути в Токио.

Накануне силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили баллистическую ракету на северо-востоке Эр-Рияда. По предварительной информации, ее запустили повстанцы-хуситы с территории Йемена.

Конфликт на территории Йемена начался в 2014 года. ООН пока не удается организовать мирный диалог. С одной стороны участниками конфликта выступают повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.