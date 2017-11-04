|
Более 100 человек погибли при взрыве в сирийском лагере беженцев
05.11.2017 10:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Стало известно о сотне жертв взрыва в лагере беженцев рядом с сирийским Дейр-эз-Зором, сообщило сирийское государственное телевидение. Несколько десятков человек получили ранения.
© AP/ Hussein Malla
Жертвами стали мирные жители, в основном женщины и дети.
Террорист-смертник на заминированном автомобиле въехал на территорию крупнейшего центра скопления беженцев и произвел взрыв в ночь на воскресенье. Центр расположен к северо-западу от Дейр-эз-Зора в районе между Конико и Джафра.
Накануне, в пятницу сирийское правительство объявило о полном освобождении Дэйр-эз-Зора от боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Террорист-смертник въехал на начиненном взрывчаткой автомобиле в самую гущу толпы.
|
Архив (ЧП)
Комментарии