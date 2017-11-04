Более 100 человек погибли при взрыве в сирийском лагере беженцев

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Стало известно о сотне жертв взрыва в лагере беженцев рядом с сирийским Дейр-эз-Зором, сообщило сирийское государственное телевидение. Несколько десятков человек получили ранения.



© AP/ Hussein Malla Смертник взорвал автомобиль в лагере сирийских беженцев: десятки погибших

Жертвами стали мирные жители, в основном женщины и дети.

Террорист-смертник на заминированном автомобиле въехал на территорию крупнейшего центра скопления беженцев и произвел взрыв в ночь на воскресенье. Центр расположен к северо-западу от Дейр-эз-Зора в районе между Конико и Джафра.

Накануне, в пятницу сирийское правительство объявило о полном освобождении Дэйр-эз-Зора от боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.