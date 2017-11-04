ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 100 человек погибли при взрыве в сирийском лагере беженцев

05.11.2017 10:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Стало известно о сотне жертв взрыва в лагере беженцев рядом с сирийским Дейр-эз-Зором, сообщило сирийское государственное телевидение. Несколько десятков человек получили ранения.

Более 100 человек погибли при взрыве в сирийском лагере беженцев
© AP/ Hussein Malla
Смертник взорвал автомобиль в лагере сирийских беженцев: десятки погибших

Жертвами стали мирные жители, в основном женщины и дети.

Террорист-смертник на заминированном автомобиле въехал на территорию крупнейшего центра скопления беженцев и произвел взрыв в ночь на воскресенье. Центр расположен к северо-западу от Дейр-эз-Зора в районе между Конико и Джафра.

Накануне, в пятницу сирийское правительство объявило о полном освобождении Дэйр-эз-Зора от боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Террорист-смертник въехал на начиненном взрывчаткой автомобиле в самую гущу толпы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Трамп обвиняет Иран в пуске ракеты по Саудовской Аравии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика