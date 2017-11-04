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Спасенный из реки в Гродно водитель находится в реанимации

05.11.2017 17:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Спасенный из Немана мужчина сейчас находится в реанимации, сообщили в эфире телеканала "Гродно плюс".

Спасенный из реки в Гродно водитель находится в реанимации
CC BY 2.0 / tjabeljan / Hrodna026
Водитель городского автобуса спрыгнул с моста в Гродно

Водитель городского автобуса накануне неожиданно остановился на мосту, вышел из транспортного средства и прыгнул в Неман. Мужчину удалось спасти.

"Сразу было заметно, что какая-то нештатная ситуация. Обычно люди ведут себя не так, а появились люди на мосту. И в этот же момент практически, когда вахтенный наш докладывал о ситуации, к нам поступил звонок от МЧС о том, что водитель спрыгнул с моста", — сообщил в эфире местного телеканала глава центральной спасательной станции Гродно Юрий Дорошкевич.

По словам моториста спасательной станции Александра Киги, сначала мужчина не подавал признаков жизни, однако уже при передаче сотрудникам МЧС он открыл глаза и начал дышать.

Сейчас водитель находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации, где он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Спасенному из Немана мужчине 57 лет, у него есть двое взрослых детей. Водителем городского транспорта он работает уже три десятилетия, все коллеги характеризуют его положительно. Что стало причиной инцидента – пока не известно.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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