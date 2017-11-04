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Амурский тигр напал на работницу зоопарка в Калининграде
05.11.2017 17:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Амурский тигр в уличном вольере напал на зоотехника калининградского зоопарка, передает
Инцидент произошел около 12:00 в воскресенье. Тигр по кличке Тайфун, предположительно, вышел в уличный вольер в тот момент, когда там находился зоотехник. После того, как животное напало на работницу, посетители зоопарка с помощью криков, камней и стульев пытались отвлечь хищника. Благодаря этим действиям очевидцев женщине удалось скрыться во внутреннем помещении.
По словам пресс-секретаря, пострадавшая в шоковом состоянии была доставлена в травматологическое отделение больницы.
Причины произошедшего выясняются. Будет проведено служебное расследование, почему человек мог оказаться в одном вольере с животным.
Состояние пострадавшей и характер полученных ею повреждений уточняются. Следователи организовали доследственную проверку инцидента.
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После нападения хищника женщину в шоковом состоянии отвезли в больницу.
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