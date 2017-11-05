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Принц Саудовской Аравии погиб в крушении вертолета на границе с Йеменом

05.11.2017 23:47 — ЧП | Tut.by  
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Вертолет, на борту которого находилась группа высокопоставленных лиц Саудовской Аравии, разбился на юге королевства. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Известно, что среди погибших — заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин и начальник полиции города Асир.

Мансур бин Мукрин был членом правящей королевской династии в Саудовской Аравии, а также советником при дворе наследного принца Саудовской Аравии.

Всего на борту рухнувшего вертолета, по поступающей информации, находились девять человек.

 
 
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Всего на борту рухнувшего вертолета, по поступающей информации, находились девять человек.

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