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Принц Саудовской Аравии погиб в крушении вертолета на границе с Йеменом
Вертолет, на борту которого находилась группа высокопоставленных лиц Саудовской Аравии, разбился на юге королевства. Об этом сообщил телеканал
Известно, что среди погибших — заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин и начальник полиции города Асир.
Мансур бин Мукрин был членом правящей королевской династии в Саудовской Аравии, а также советником при дворе наследного принца Саудовской Аравии.
Всего на борту рухнувшего вертолета, по поступающей информации, находились девять человек.
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Всего на борту рухнувшего вертолета, по поступающей информации, находились девять человек.
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Архив (ЧП)
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