Принц Саудовской Аравии погиб в крушении вертолета на границе с Йеменом

Вертолет, на борту которого находилась группа высокопоставленных лиц Саудовской Аравии, разбился на юге королевства. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera .

Известно, что среди погибших — заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин и начальник полиции города Асир.

Мансур бин Мукрин был членом правящей королевской династии в Саудовской Аравии, а также советником при дворе наследного принца Саудовской Аравии.

Всего на борту рухнувшего вертолета, по поступающей информации, находились девять человек.