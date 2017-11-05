СМИ: открывший стрельбу в церкви Техаса ликвидирован

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в церкви американского штата Техас на юге США, передают местные СМИ.

Согласно последним данным, злоумышленника застрелили сотрудники полиции.

Также сообщается о "множественных жертвах" в результате случившегося.

Neighbors say they heard shooter may have reloaded multiple times, around 50 people usually at service pic.twitter.com/tkAYMp2Y8A — Max Massey (@MaxMasseyTV) November 5, 2017

​Инцидент произошел в воскресенье около 11:30 по местному времени. Церковь, в которой случилась трагедия, расположена в техасской общине Сатерленд Спрингс.

FBI just arrived on the scene. The scene is getting pushed back. pic.twitter.com/vyIyNPZHou — Max Massey (@MaxMasseyTV) November 5, 2017

​Информация о пострадавших и жертвах уточняется.