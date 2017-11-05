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СМИ: открывший стрельбу в церкви Техаса ликвидирован

05.11.2017 22:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в церкви американского штата Техас на юге США, передают местные СМИ.

Согласно последним данным, злоумышленника застрелили сотрудники полиции.

Также сообщается о "множественных жертвах" в результате случившегося.

​Инцидент произошел в воскресенье около 11:30 по местному времени. Церковь, в которой случилась трагедия, расположена в техасской общине Сатерленд Спрингс.

​Информация о пострадавших и жертвах уточняется.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, в результате действий злоумышленника погибли люди.

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