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СМИ: открывший стрельбу в церкви Техаса ликвидирован
05.11.2017 22:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в церкви американского штата Техас на юге США, передают местные СМИ.
Согласно последним данным, злоумышленника застрелили сотрудники полиции.
Также сообщается о "множественных жертвах" в результате случившегося.
Инцидент произошел в воскресенье около 11:30 по местному времени. Церковь, в которой случилась трагедия, расположена в техасской общине Сатерленд Спрингс.
Информация о пострадавших и жертвах уточняется.
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По предварительной информации, в результате действий злоумышленника погибли люди.
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