Нейтрализованы напавшие на пост ДПС в Ингушетии преступники

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Двое злоумышленников, совершивших нападение на пост ДПС в Ингушетии, были нейтрализованы, передает в воскресенье РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Отмечается, что при нейтрализации злоумышленников гражданские лица не пострадали. Двое сотрудников полиции были ранены, один – погиб. На месте происшествия были найдены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Также сообщается, что предотвратить захват поста ДПС в Ингушетии удалось благодаря тому, что правоохранители вовремя заметили приближающихся подозрительных людей.

Ранее в воскресенье сообщалось, что неизвестный совершил самоподрыв на территории поста ДПС у поселка Яндаре. После инцидента в Назрановском районе Ингушетии был введен режим КТО.