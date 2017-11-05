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Нейтрализованы напавшие на пост ДПС в Ингушетии преступники

05.11.2017 21:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Двое злоумышленников, совершивших нападение на пост ДПС в Ингушетии, были нейтрализованы, передает в воскресенье РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Отмечается, что при нейтрализации злоумышленников гражданские лица не пострадали. Двое сотрудников полиции были ранены, один – погиб. На месте происшествия были найдены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Также сообщается, что предотвратить захват поста ДПС в Ингушетии удалось благодаря тому, что правоохранители вовремя заметили приближающихся подозрительных людей.

Ранее в воскресенье сообщалось, что неизвестный совершил самоподрыв на территории поста ДПС у поселка Яндаре. После инцидента в Назрановском районе Ингушетии был введен режим КТО.

 
Теги: Минск
 
 
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При нейтрализации бандитов гражданские лица не пострадали.

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