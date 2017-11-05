﻿ В Москве эвакуировали тысячи людей из-за угрозы взрывов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве эвакуировали тысячи людей из-за угрозы взрывов

05.11.2017 20:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Правоохранители проверяют информацию о "минировании" торговых центров и Большого театра в Москве, сообщают в воскресенье российские СМИ.

Порядка 11 тысяч человек эвакуировали из ТЦ "Европейский" и "Дисконт". Также стало известно об эвакуации посетителей торгового дома ГУМ и гостиницы "Метрополь" в центре столицы России.

Массовую эвакуацию провели после анонимных сообщений о "минировании".

В Москве эвакуировали тысячи людей из-за угрозы взрывов
© Sputnik/ Евгений Одиноков
Сотрудник полиции у здания Большого театра в Москве

Ранее в воскресенье еще около тысячи человек были эвакуированы из кинотеатра "Факел" на шоссе Энтузиастов и более тысячи – из ТЦ "Дубровка".

Вечером появилась информация, что из-за сообщений о "минировании" около 700 человек эвакуировали из Большого театра в центре Москвы. Из-за поступившей информации был отменен один вечерний концерт.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье были эвакуированы посетители некоторых крупных торговых центров в Москве, а также Большого театра.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Спасенный из реки в Гродно водитель находится в реанимации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика