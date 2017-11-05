В Москве эвакуировали тысячи людей из-за угрозы взрывов

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Правоохранители проверяют информацию о "минировании" торговых центров и Большого театра в Москве, сообщают в воскресенье российские СМИ.

Порядка 11 тысяч человек эвакуировали из ТЦ "Европейский" и "Дисконт". Также стало известно об эвакуации посетителей торгового дома ГУМ и гостиницы "Метрополь" в центре столицы России.

Массовую эвакуацию провели после анонимных сообщений о "минировании".



© Sputnik/ Евгений Одиноков Сотрудник полиции у здания Большого театра в Москве

Ранее в воскресенье еще около тысячи человек были эвакуированы из кинотеатра "Факел" на шоссе Энтузиастов и более тысячи – из ТЦ "Дубровка".

Вечером появилась информация, что из-за сообщений о "минировании" около 700 человек эвакуировали из Большого театра в центре Москвы. Из-за поступившей информации был отменен один вечерний концерт.