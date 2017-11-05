Пять человек погибли при ударе Volvo о дерево в Городокском районе

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Городокском районе, которое унесло жизни пяти человек, сообщили Sputnik в УСК по Витебской области.

Авария произошла накануне вечером на 19-м километре автодороги М-8 возле деревни Дрожаки. Volvo S40 при ударе о дерево буквально разорвало на части.



© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома ДТП под Лидой: пострадавшая пассажирка находится в больнице

В салоне легковушки находились шесть человек, из них пять — 23-летний, 24-летний, 26-летний, 30-летний мужчины и 19-летняя девушка – от полученных травм скончались на месте происшествия. 21-летняя пассажирка была госпитализирована.

На месте аварии работают как сотрудники областного УСК, так и следователи центрального аппарата. Работу координирует лично начальник СК по Витебской области генерал-майор юстиции Владимир Шалухин. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси.

Следствие просит граждан, ставших свидетелями данного ДТП , обратиться в региональное УСК, позвонив по телефону: +37533 3998044.