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Застреливший 27 человек в Техасе служил в ВВС, где попал под трибунал
06.11.2017 10:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Американец Девин Келли, подозреваемый в стрельбе в Техасе, ранее служил в ВВС США, попал под трибунал и был уволен, передает телеканал CBS со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.
27 человек погибли и около 20 получили ранения в результате стрельбы в церкви Сазерленд-Спрингс недалеко от столицы Техаса города Сан-Антонио. Стрельба велась из автоматической винтовки. Позже стрелка обнаружили мертвым.
По информации телеканала, Келли с 2010 проходил службу в ВВС в звании рядового авиации. Спустя четыре года он был подвергнут трибуналу и уволен со службы.
Газета Los Angeles Times выяснила причину отставки Келли – в 2012 году он обвинялся в нападении на собственную супругу и ребенка. После чего и был осужден военным судом на год лишения свободы.
Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги США в память о погибших в Техасе до 9 ноября. Также американские флаги будут приспущены и на всех диппредставительствах Штатов за рубежом.
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Стрелок ранее был осужден военным судом на год лишения свободы за нападение на жену и ребенка.
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