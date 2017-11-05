Застреливший 27 человек в Техасе служил в ВВС, где попал под трибунал

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Американец Девин Келли, подозреваемый в стрельбе в Техасе, ранее служил в ВВС США, попал под трибунал и был уволен, передает телеканал CBS со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

27 человек погибли и около 20 получили ранения в результате стрельбы в церкви Сазерленд-Спрингс недалеко от столицы Техаса города Сан-Антонио. Стрельба велась из автоматической винтовки. Позже стрелка обнаружили мертвым.

По информации телеканала, Келли с 2010 проходил службу в ВВС в звании рядового авиации. Спустя четыре года он был подвергнут трибуналу и уволен со службы.

Газета Los Angeles Times выяснила причину отставки Келли – в 2012 году он обвинялся в нападении на собственную супругу и ребенка. После чего и был осужден военным судом на год лишения свободы.

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги США в память о погибших в Техасе до 9 ноября. Также американские флаги будут приспущены и на всех диппредставительствах Штатов за рубежом.