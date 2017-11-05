Подробности ДТП в Городокском районе: легковушку разорвало на две части

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Пять человек погибли накануне вечером в результате жуткой аварии в Городокском районе, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Авария произошла в минувшее воскресенье около 22:40 на автодороге М-8 в районе деревни Дрожаки. Volvo S40 врезался в дерево, в результате чего машина развалилась на две части.

Из шести человек, включая водителя, ехавших в салоне легковушки, погибли пять человек, их возраст от 19 до 30 лет. 21-летняя девушка единственная, кто выжил в аварии, она получила тяжкие телесные повреждения и находится в больнице. В машине находились четверо мужчин и две девушки.

Обстоятельства аварии устанавливают следователи регионального УСК совместно с коллегами из столицы. Сотрудники СК применили на месте ДТП аварийную осветительную установку "Световая башня", которая позволяет проводить осмотр места происшествия в любое время суток.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси. Ход расследования контролирует руководитель УСК по Витебской области генерал-майор юстиции Владимир Шалухин.