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СК об аварии в Городокском районе: возбуждено уголовное дело
06.11.2017 14:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
Поздно вечером 5 ноября в дежурную часть ГАИ УВД Витебского облисполкома поступило сообщение о том, что на 19 километре автодороги М8 возле деревни Дрожаки легковой автомобиль Volvo S40
"По предварительной информации автомобиль Volvo S40 двигался в направлении Езерище со стороны деревни Бычиха. В салоне автомобиля находилось шесть человек: четверо мужчин, жители городского поселка Езерищ и две девушки, жительницы одной из деревень Городокского района. 23-летний, 24-летний, 26-летний, 30-летний мужчины и 19-летняя девушка погибли на месте аварии", – рассказала Сахарова.
21-летняя девушка года с тяжелыми телесными повреждениями доставлена в больницу. Следователи совместно с экспертами УГКСЭ по Витебской области, используя возможности передвижной криминалистической лаборатории УСК по Витебской области, работают на месте аварии.
Автономная осветительная установка "Световая башня" позволила следователям провести необходимые действия в ночное время. Работу следователей на месте происшествия координирует начальник УСК по Витебской области генерал-майор юстиции Владимир Шалухин.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь – нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшей аварии и обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают какими-либо сведениями, видеозаписями данного происшествия, сообщить об этом в УСК по Витебской области по телефону: +37533 3998044.
Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Подробности страшной аварии в Витебской области, где погибли пять человек, радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель УСК по Витебской области...
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