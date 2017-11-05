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Белорусский МИД осудил стрельбу в Техасской церкви
06.11.2017 15:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя — Sputnik. МИД Беларуси решительно осудило действия американского стрелка Девина Келли и выразил соболезнования семьям погибших.
© REUTERS/ Mohammad Khursheed
"Решительно осуждаем массовое убийство в Техасе, сочувствуем семьям тех, кто погиб, и все жителям Сазерленд-Спрингс", — написала пресс-служба МИД в аккаунте в Twitter.
Сегодня бывший сотрудник ВВС Келли
Ранее сообщалось, что Келли с 2010 проходил службу в ВВС в звании рядового авиации, через четыре года он
В США и всех дипломатических представительствах за рубежом до 9 ноября будут приспущены американские флаги в память о погибших.
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Бывший военный открыл из автомата огонь в церкви, 27 человек погибли и около 20 получили ранения.
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