Белорусский МИД осудил стрельбу в Техасской церкви

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. МИД Беларуси решительно осудило действия американского стрелка Девина Келли и выразил соболезнования семьям погибших.



© REUTERS/ Mohammad Khursheed Застреливший 27 человек в Техасе служил в ВВС, где попал под трибунал

"Решительно осуждаем массовое убийство в Техасе, сочувствуем семьям тех, кто погиб, и все жителям Сазерленд-Спрингс", — написала пресс-служба МИД в аккаунте в Twitter.

Сегодня бывший сотрудник ВВС Келли открыл стрельбу в одной из церквей в городе Сазерленд-Спрингс США. Инцидент произошел недалеко от столицы Техаса города Сан-Антонио. Преступник стрелял из автоматического оружие, его самого нашли мертвым.

Ранее сообщалось, что Келли с 2010 проходил службу в ВВС в звании рядового авиации, через четыре года он был подвергнут трибуналу и уволен со службы.

В США и всех дипломатических представительствах за рубежом до 9 ноября будут приспущены американские флаги в память о погибших.