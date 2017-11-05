Источник в разведке: аль-Багдади мог сбежать из Ирака на такси

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Лидер террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль Багдади мог сбежать из Ирака на такси, сообщают местные информагентства со ссылкой на источник в разведке в провинции Анбар.

Источник отметил, что аль Багдади предполагал опасность для своей жизни и заранее спланировал побег. Вероятно, он скрылся на территории Сирии, покинув 3 ноября город Рава в Ираке.

Предполагается, что террорист использовал желтое такси неизвестной компании. Конечной его целью мог быть недавно деблокированный город Дэйр-эз-Зор.

Российская сторона полагает , что аль-Багдади был уничтожен 28 мая во время удара Воздушно-космических сил России в Сирии. Пентагон летом заявлял , что аль-Багдади вероятно жив и до сих пор принимает участие в координировании действий террористической группировки. В 2014 году он провозгласил создание исламского халифата.