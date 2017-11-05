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Источник в разведке: аль-Багдади мог сбежать из Ирака на такси

06.11.2017 19:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Лидер террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль Багдади мог сбежать из Ирака на такси, сообщают местные информагентства со ссылкой на источник в разведке в провинции Анбар.

Источник в разведке: аль-Багдади мог сбежать из Ирака на такси
© AFP/ FADEL SENNA
Пентагон предполагает, что главарь ИГ аль-Багдади еще жив

Источник отметил, что аль Багдади предполагал опасность для своей жизни и заранее спланировал побег. Вероятно, он скрылся на территории Сирии, покинув 3 ноября город Рава в Ираке.

Предполагается, что террорист использовал желтое такси неизвестной компании. Конечной его целью мог быть недавно деблокированный город Дэйр-эз-Зор.

Российская сторона полагает, что аль-Багдади был уничтожен 28 мая во время удара Воздушно-космических сил России в Сирии. Пентагон летом заявлял, что аль-Багдади вероятно жив и до сих пор принимает участие в координировании действий террористической группировки. В 2014 году он провозгласил создание исламского халифата.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 73
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Лидер запрещенного во многих странах "Исламского государства" Аль-Багдади мог выбрать для побега "какой-нибудь неприметный транспорт".

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