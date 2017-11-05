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Источник в разведке: аль-Багдади мог сбежать из Ирака на такси
06.11.2017 19:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Лидер террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль Багдади мог сбежать из Ирака на такси, сообщают местные информагентства со ссылкой на источник в разведке в провинции Анбар.
© AFP/ FADEL SENNA
Источник отметил, что аль Багдади предполагал опасность для своей жизни и заранее спланировал побег. Вероятно, он скрылся на территории Сирии, покинув 3 ноября город Рава в Ираке.
Предполагается, что террорист использовал желтое такси неизвестной компании. Конечной его целью мог быть недавно деблокированный город Дэйр-эз-Зор.
Российская сторона
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Лидер запрещенного во многих странах "Исламского государства" Аль-Багдади мог выбрать для побега "какой-нибудь неприметный транспорт".
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