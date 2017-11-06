Рэпер Гнойный избит неизвестными в Петербурге

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Нападение на рэпера Вячеслава Машнова, который известен публике под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, совершено на входе в питерский клуб "Аврора", сообщили в эфире Пятого канала.

По факту нападения на Вячеслава Машнова ведется проверка.

"Это было около входа в клуб "Аврора", где должен был быть концерт. Там около парковки находится VIP вход. Нас поджидали человек семь", — рассказал директор рэпера Андрей Замай.

Он пояснил, что его самого и сопровождавшего турменеджера оттеснили. Музыканта избивали и требовали извинений за его творчества. Директор рэпера заметил, что нарушители были похожи на простых хулиганов.

Самого рэпера отвезли в поликлинику, где он дал показания полиции, его здоровье вне опасности, отметил директор. Представитель певца Станислав Куницын отметил, что концерт состоится.

Гнойный — известный в русскоязычном пространстве рэпер, недавний батл с рэпером Oxxxymiron собрал в сети 25 миллионов просмотров.