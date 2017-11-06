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Немецкая полиция освободила взятую в заложницы чиновницу

06.11.2017 20:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Полиция Верхней Баварии освободила чиновницу в немецком городе Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм. Утром в понедельник тридцатиоднолетнюю сотрудницу ведомства по делам молодежи взял в заложники двадцативосьмилетний мужчина, которого правительство лишило родительских прав.

"Ситуация в Пфаффенхофене урегулирована: с преступником справились, заложник на свободе!", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

В операции по спасению женщины было задействовано больше трехсот сотрудников полиции. Правоохранители перекрыли улицы перед зданием, в котором произошел инцидент.

На место происшествия также прибыли медицинские работники. Сотрудница ведомства получила резаные ранения шеи и правой ладони, спасенную женщину доставили в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудницу ведомства по делам молодежи удерживал лишенный родительских прав мужчина.

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