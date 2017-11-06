Стрельба в Техасе: у убийцы был конфликт с тещей

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Причиной стрельбы в Техасе, в результате чего погибли 26 человек, могли стать семейные проблемы – Девин Келли, учинивший бойню, неоднократно ссорился со своей тещей, которая посещала церковь, где было совершено преступление, сообщает телеканал CNN.



© AP/ David Goldman ФБР не ведет следствие по статье "терроризм" после стрельбы в Техасе

Стрельба в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио (штат Техас) произошла в воскресенье, 5 ноября. Келли, вооруженный автоматической винтовкой, расстрелял десятки человек – погибли 26, 20 пострадали (в критическом состоянии остаются десять человек). Стрелок затем попытался скрыться на автомобиле, но врезался в дерево. В итоге нападавший застрелился .

"Мы продолжаем расследовать тему семейных неурядиц, но мы знаем сейчас, что расового или религиозного мотива не было, это была семейная проблема", — сообщил представитель управления общественной безопасности Техаса Фриман Марвин

Он добавил, что теща Келли часто посещала баптистскую церковь. Кроме того, она неоднократно получала угрозы от своего зятя. По словам Марвина, в семье стрелка регулярно происходили конфликты, Келли несколько раз избивал свою жену и тещу.

К слову, пять лет назад Келли был осужден за нападение на жену и ребенка. После чего он был из ВВС США, а на приобретение им оружия наложили запрет. Однако Келли все же смог купить его. По информации СМИ, это произошло из-за того, что ВВС США не выполнили необходимые процедуры, предписанные Пентагоном, и не сообщили ФБР о прошлом стрелка.

Ранее сообщалось, что ФБР не ведет расследование инцидента по статье "терроризм". Президент США Дональд Трамп считает, что причиной трагедии стали проблемы с психикой 26-летнего Келли.

В знак траура по погибшим в результате массового убийства до 9 ноября в США приспустят государственные флаги.