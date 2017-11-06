Журналисты НТВ пострадали в Сирии

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Журналисты телеканалов НТВ и "Звезда", а также российские военнослужащие пострадали в результате взрыва фугаса в сирийском городе Дейр-эз-Зор, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.



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Инцидент произошел накануне в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор: во время работы российских журналистов произошел подрыв управляемого фугаса террористов.

"В результате взрыва пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев ("Звезда") и Дмитрий Стародубский ("Звезда"), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности", — говорится в сообщении Минобороны.

Все пострадавшие были оперативно эвакуированы на российскую авиабазу "Хмеймим". Врачи оказали им необходимую помощь. Их жизни ничего не угрожает.

На сайте НТВ уточняется, что сотрудники телеканала получили осколочные ранения. "Из всех пострадавших самые тяжелые ранения у корреспондента НТВ Ильи Ушенина. У него осколочные ранения живота, сломаны пальцы на руках и пробито ухо", — говорится в сообщении.

У оператора Воронова, по данным телеканала, также осколочные ранения и перелом ноги.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала скорейшего выздоровления журналистам. К пожеланиям скорейшего выздоровления коллегам присоединяется и редакция Sputnik Беларусь.