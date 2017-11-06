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Журналисты НТВ пострадали в Сирии
07.11.2017 09:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Журналисты телеканалов НТВ и "Звезда", а также российские военнослужащие пострадали в результате взрыва фугаса в сирийском городе Дейр-эз-Зор, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
© Sputnik/ Михаил Алаеддин
Инцидент произошел накануне в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор: во время работы российских журналистов произошел подрыв управляемого фугаса террористов.
"В результате взрыва пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев ("Звезда") и Дмитрий Стародубский ("Звезда"), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности", — говорится в сообщении Минобороны.
Все пострадавшие были оперативно эвакуированы на российскую авиабазу "Хмеймим". Врачи оказали им необходимую помощь. Их жизни ничего не угрожает.
На
У оператора Воронова, по данным телеканала, также осколочные ранения и перелом ноги.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала скорейшего выздоровления журналистам. К пожеланиям скорейшего выздоровления коллегам присоединяется и редакция Sputnik Беларусь.
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На телеканале рассказали, что самые тяжелые ранения получил корреспондент Илья Ушенин, но его жизни, к счастью, ничего не угрожает.
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