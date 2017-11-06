ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Журналисты НТВ пострадали в Сирии

07.11.2017 09:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Журналисты телеканалов НТВ и "Звезда", а также российские военнослужащие пострадали в результате взрыва фугаса в сирийском городе Дейр-эз-Зор, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Журналисты НТВ пострадали в Сирии
© Sputnik/ Михаил Алаеддин
Заминированный автомобиль с химическими веществами нашли в Дейр-эз-Зоре

Инцидент произошел накануне в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор: во время работы российских журналистов произошел подрыв управляемого фугаса террористов.

"В результате взрыва пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев ("Звезда") и Дмитрий Стародубский ("Звезда"), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности", — говорится в сообщении Минобороны.

Все пострадавшие были оперативно эвакуированы на российскую авиабазу "Хмеймим". Врачи оказали им необходимую помощь. Их жизни ничего не угрожает.

На сайте НТВ уточняется, что сотрудники телеканала получили осколочные ранения. "Из всех пострадавших самые тяжелые ранения у корреспондента НТВ Ильи Ушенина. У него осколочные ранения живота, сломаны пальцы на руках и пробито ухо", — говорится в сообщении.

У оператора Воронова, по данным телеканала, также осколочные ранения и перелом ноги.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала скорейшего выздоровления журналистам. К пожеланиям скорейшего выздоровления коллегам присоединяется и редакция Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На телеканале рассказали, что самые тяжелые ранения получил корреспондент Илья Ушенин, но его жизни, к счастью, ничего не угрожает.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Стрельба в Техасе: у убийцы был конфликт с тещей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика