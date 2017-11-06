Американские адмиралы ответят за секс-вечеринки у Толстого Леонарда

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Более 400 американских военнослужащих, в том числе 60 адмиралов, оказались фигурантами так называемого "дела Толстого Леонарда", сообщает The Washington Post .

В марте этого года Минюст США выдвинул обвинения в отношении адмирала Брюса Лавлесса и восьмерых высокопоставленных офицеров американских ВМС в передаче секретов сингапурскому бизнесмену Леонарду Гленну Фрэнсису по прозвищу Толстый Леонард в обмен на секс-вечеринки, роскошные подарки, услуги элитных ресторанов и гостиниц.

С тех пор, по информации СМИ, список фигурантов дела только вырос. Сейчас в нем – 60 фамилий действующих и отставных адмиралов. Вместе с тем подчеркивается, что обвинения выдвинуты лишь двоим высокопоставленным военным. На скамье подсудимых также находятся 28 офицеров среднего звена.

На данный момент рассматривается вопрос о передаче дела "Толстого Леонарда" в специальный военный суд.

Самого Фрэнсиса арестовали в 2013 году. В рамках следствия он признал себя виновным во взяточничестве и сговоре, получении десятков миллионов долларов от ВМС путем мошенничества.

Обвинения относятся к периоду с 2006 по 2014 годы.