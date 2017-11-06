ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американские адмиралы ответят за секс-вечеринки у Толстого Леонарда

07.11.2017 09:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Более 400 американских военнослужащих, в том числе 60 адмиралов, оказались фигурантами так называемого "дела Толстого Леонарда", сообщает The Washington Post.

В марте этого года Минюст США выдвинул обвинения в отношении адмирала Брюса Лавлесса и восьмерых высокопоставленных офицеров американских ВМС в передаче секретов сингапурскому бизнесмену Леонарду Гленну Фрэнсису по прозвищу Толстый Леонард в обмен на секс-вечеринки, роскошные подарки, услуги элитных ресторанов и гостиниц.

С тех пор, по информации СМИ, список фигурантов дела только вырос. Сейчас в нем – 60 фамилий действующих и отставных адмиралов. Вместе с тем подчеркивается, что обвинения выдвинуты лишь двоим высокопоставленным военным. На скамье подсудимых также находятся 28 офицеров среднего звена.

На данный момент рассматривается вопрос о передаче дела "Толстого Леонарда" в специальный военный суд.

Самого Фрэнсиса арестовали в 2013 году. В рамках следствия он признал себя виновным во взяточничестве и сговоре, получении десятков миллионов долларов от ВМС путем мошенничества.

Обвинения относятся к периоду с 2006 по 2014 годы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расследование продолжается уже несколько лет, в нем появляются все новые фигуранты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Журналисты НТВ пострадали в Сирии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика