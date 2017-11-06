|
Жуткий пожар в Гомеле: в огне погибли три человека
07.11.2017 11:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Следователи устанавливают причину пожара в жилом доме в Гомеле, где погибли три человека, сообщили в МЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Сигнал о том, что горит жилой дом по улице Кунцевича в Гомеле поступил вечером 6 ноября. В 20:48 спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали на место происшествия.
"Когда спасатели прибыли к месту вызова, горение внутри деревянного дома, из окна шел густой дым. Спасатели провели разведку и на полу в комнатах в бессознательном состоянии были обнаружены хозяйка дома, ее сын и невестка", — сообщили Sputnik во вторник в Гомельском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.
Двух женщин 1950 и 1979 годов рождения и мужчину 1980 года рождения передали работникам скорой медицинской помощи, которые констатировали их смерть, сказали в УЧС. Они проживали в доме совместно.
В результате пожара повреждено имущество, постельные принадлежности, потолочное перекрытие и стены жилого дома, причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
Проверку проводит следственно-оперативная группа, уточнили спасатели.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На место пожара, в котором погибли мужчина и две женщины, выехали следователи.
|
Архив (ЧП)
Комментарии