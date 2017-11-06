Жуткий пожар в Гомеле: в огне погибли три человека

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Следователи устанавливают причину пожара в жилом доме в Гомеле, где погибли три человека, сообщили в МЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Дачник погиб на пожаре в Полоцке из-за электрообогревателя

Сигнал о том, что горит жилой дом по улице Кунцевича в Гомеле поступил вечером 6 ноября. В 20:48 спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали на место происшествия.

"Когда спасатели прибыли к месту вызова, горение внутри деревянного дома, из окна шел густой дым. Спасатели провели разведку и на полу в комнатах в бессознательном состоянии были обнаружены хозяйка дома, ее сын и невестка", — сообщили Sputnik во вторник в Гомельском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Двух женщин 1950 и 1979 годов рождения и мужчину 1980 года рождения передали работникам скорой медицинской помощи, которые констатировали их смерть, сказали в УЧС. Они проживали в доме совместно.

В результате пожара повреждено имущество, постельные принадлежности, потолочное перекрытие и стены жилого дома, причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Проверку проводит следственно-оперативная группа, уточнили спасатели.