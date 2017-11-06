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Ночной побег из больницы в Минске: пациент объявлен в розыск

07.11.2017 11:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Волонтеры и милиция ведут розыск сбежавшего из минской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) 41-летнего мужчину, которому две недели назад сделали операцию, сообщил поисково-спасательный отряд "Ангел".

В ночь с 5 на 6 октября из минской Больницы скорой медицинской помощи сбежал пациент.

"В промежутке времени с полуночи до 6:30 Геннадий Новик ушел из больницы в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно", — сообщили в "Ангеле".

Пациент находился в БСМП на реабилитации после операции, которую перенес 23 октября. 

Мужчина проживает по адресу Минск, ул. Космонавтов, 27. По словам волонтеров, он может быть одет в спортивные брюки, либо джинсы, серую байку и домашние тапки. Волонтеры обратили внимание, что у мужчины возможны провалы в памяти. 

Волонтеры просят всех, кто имеет информацию о сбежавшем, позвонить по телефону +375336666033 или 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранительные органы объявили в розыск сбежавшего больного, которому 23 октября была сделана операция.

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