ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автомобиль въехал в школу в Австралии – погибли дети

07.11.2017 13:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Двое детей погибли, более 20 получили ранения после того, как автомобиль протаранил здание школы в Сиднее, сообщает телеканал АВС.

Автомобиль Toyota Kluger, за рулем которого находилась 52-летняя австралийка, врезался в здание школы, пробил стену и оказался прямо в классе, где в это время шел урок. В помещении находились 24 ребенка. Пять детей были госпитализированы, двое позже скончались в больнице. Остальных ребят на месте осмотрели врачи и оказали всю необходимую помощь.

В местной полиции заявили, что не рассматривают инцидент как "намеренное действие". Представитель полиции штата Новый Южный Уэльс Стюарт Смит отметил, что пока рано говорить о том, имела ли женщина отношение к школе. Кроме того, что ее сын учится в этой же школе. По факту аварии проводится расследование. Виновница аварии сдала необходимые в таких случаях анализы на состояние наркотического и алкогольного опьянения.

Водителю уже предъявлены обвинения в неосторожном вождении авто. Женщина освобождена под залог и должна будет явиться в суд 29 ноября. Полиция забрала у нее права.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В больницу были доставлены пять детей – два мальчика и три девочки. Позже оба мальчика скончались, за жизнь девочек врачи борются до сих пор.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Ночной побег из больницы в Минске: пациент объявлен в розыск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика