Автомобиль въехал в школу в Австралии – погибли дети

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Двое детей погибли, более 20 получили ранения после того, как автомобиль протаранил здание школы в Сиднее, сообщает телеканал АВС .

Автомобиль Toyota Kluger, за рулем которого находилась 52-летняя австралийка, врезался в здание школы, пробил стену и оказался прямо в классе, где в это время шел урок. В помещении находились 24 ребенка. Пять детей были госпитализированы, двое позже скончались в больнице. Остальных ребят на месте осмотрели врачи и оказали всю необходимую помощь.

В местной полиции заявили, что не рассматривают инцидент как "намеренное действие". Представитель полиции штата Новый Южный Уэльс Стюарт Смит отметил, что пока рано говорить о том, имела ли женщина отношение к школе. Кроме того, что ее сын учится в этой же школе. По факту аварии проводится расследование. Виновница аварии сдала необходимые в таких случаях анализы на состояние наркотического и алкогольного опьянения.

Водителю уже предъявлены обвинения в неосторожном вождении авто. Женщина освобождена под залог и должна будет явиться в суд 29 ноября. Полиция забрала у нее права.