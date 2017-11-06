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Памятник Ельцину осквернили в Екатеринбурге

07.11.2017 15:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Активист незарегистрированной партии "Другая Россия" задержан в Екатеринбурге после попытки поджечь на монумент Бориса Ельцина, сообщил в партии.

Сторонники национал-большевизма в день 100-летия Октябрьской революции провели несанкционированную акцию в Екатеринбурге.

"По предварительным данным, участники акции облили бензином монумент экс-президенту России Ельцину и подожгли его", — рассказали очевидцы инцидента

В партии "Другая Россия" рассказали, что после акции был задержан активист Игорь Щука, в отношении него собираются возбудить уголовное дело за вандализм.

По данным правоохранительных органов, задержанный уже был ранее судим за разжигание ненависти либо вражды, за оскорбление представителя власти.

Как сообщают екатеринбургские СМИ, оскверненные памятник Ельцину почистили и в настоящее время памятник выглядит как обычно, копоти на нем нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчину, который пытался поджечь памятник Борису Ельцину, задержали в сотрудники Ельцин-центра.

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