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В Гомеле при пожаре жилого дома погибли три человека

07.11.2017 15:59 — ЧП | Tut.by  
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Вечером, 6 ноября случился пожар в частном доме на улице Кунцевича в Гомеле. В итоге погибли три человека, сообщили TUT.BY в городском управлении МЧС.


Пожарные обнаружили на полу в комнатах в бессознательном состоянии хозяйку дома, ее сына и его жену.

67-ти и 38-ти летних женщин, и 37-летнего мужчину передали работникам скорой помощи. К сожалению, спасти пострадавших не удалось.


Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — неосторожное обращение с огнем при курении. Ведется проверка.

 
Теги: Гомель
 
 
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Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем при курении. Ведется проверка.

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