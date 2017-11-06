В Гомеле при пожаре жилого дома погибли три человека

Вечером, 6 ноября случился пожар в частном доме на улице Кунцевича в Гомеле. В итоге погибли три человека, сообщили TUT.BY в городском управлении МЧС.





Пожарные обнаружили на полу в комнатах в бессознательном состоянии хозяйку дома, ее сына и его жену.

67-ти и 38-ти летних женщин, и 37-летнего мужчину передали работникам скорой помощи. К сожалению, спасти пострадавших не удалось.





Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — неосторожное обращение с огнем при курении. Ведется проверка.