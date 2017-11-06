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В Гомеле при пожаре жилого дома погибли три человека
Вечером, 6 ноября случился пожар в частном доме на улице Кунцевича в Гомеле. В итоге погибли три человека, сообщили TUT.BY в городском управлении МЧС.
Пожарные обнаружили на полу в комнатах в бессознательном состоянии хозяйку дома, ее сына и его жену.
67-ти и 38-ти летних женщин, и 37-летнего мужчину передали работникам скорой помощи. К сожалению, спасти пострадавших не удалось.
Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — неосторожное обращение с огнем при курении. Ведется проверка.
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Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем при курении. Ведется проверка.
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Архив (ЧП)
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