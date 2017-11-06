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Дерзкое нападение на таксиста: в Шумилинском районе задержан рецидивист

07.11.2017 15:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Сотрудники милиции задержали ранее судимого мужчину по подозрению в нападении на таксиста и угон автомобиля в Шумилинском районе, сообщили в УВД Витебской области.

Дерзкое нападение на таксиста: в Шумилинском районе задержан рецидивист
© Фото: Алексей Киселевский
Дело по факту убийства таксиста из Бреста направлено в суд

Инцидент произошел вечером 6 ноября. Приехавший с заработков из России 31-летний местный житель, будучи пьяным, сел в такси в Новополоцке и сказал ехать в деревню Мишневичи Шумилинского района. Приехав на место назначения, он принял решение не платить таксисту, вынул нож и начала угрожать.

"Водителю такси удалось выбраться из авто, убежать и позвонить по 102", — сказали Sputnik в УВД.

Там отметили, что злоумышленник почти полчаса катался на угнанном такси по ночной деревне. Благодаря наличию в такси GPS-навигатора сотрудники милиции отследили угнанное такси.

По словам собеседников агентства, мужчина попытался убежать, но был задержан.

Было установлено, что он приехал в Шумилинский район к родственникам, подрабатывает в России, в Беларусь приезжает редко, был несколько раз судим, в том числе за угон. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.214 (угон транспортного средства) Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Злоумышленник, который вернулся с заработков в России, почти полчаса катался на угнанном такси по ночной деревне.

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