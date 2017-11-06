Дерзкое нападение на таксиста: в Шумилинском районе задержан рецидивист

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Сотрудники милиции задержали ранее судимого мужчину по подозрению в нападении на таксиста и угон автомобиля в Шумилинском районе, сообщили в УВД Витебской области.

Инцидент произошел вечером 6 ноября. Приехавший с заработков из России 31-летний местный житель, будучи пьяным, сел в такси в Новополоцке и сказал ехать в деревню Мишневичи Шумилинского района. Приехав на место назначения, он принял решение не платить таксисту, вынул нож и начала угрожать.

"Водителю такси удалось выбраться из авто, убежать и позвонить по 102", — сказали Sputnik в УВД.

Там отметили, что злоумышленник почти полчаса катался на угнанном такси по ночной деревне. Благодаря наличию в такси GPS-навигатора сотрудники милиции отследили угнанное такси.

По словам собеседников агентства, мужчина попытался убежать, но был задержан.

Было установлено, что он приехал в Шумилинский район к родственникам, подрабатывает в России, в Беларусь приезжает редко, был несколько раз судим, в том числе за угон. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.214 (угон транспортного средства) Уголовного кодекса Беларуси.