Часть здания парламента Шотландии эвакуирована из-за пакета с порошком

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Здание парламента Шотландии было частично эвакуировано в Эдинбурге из-за подозрительного пакета с белым порошком, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.



© Sputnik/ Юрий Лашов Поезд с нефтью сошел с рельсов в Канаде – жители эвакуированы

"Часть здания, где работают парламентарии, эвакуирована", – заявила представитель парламента. Эвакуация людей потребовалась в связи с тем, что в парламент был пронесен подозрительный пакет.

В настоящее время на месте событий находятся сотрудники полиции.

По информации таблоида Daily Mirror , эвакуация сотрудников парламента и депутатов началась после того, как в офис тори (консервативной партии) доставили пакет с белым порошком.