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Часть здания парламента Шотландии эвакуирована из-за пакета с порошком

07.11.2017 15:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Здание парламента Шотландии было частично эвакуировано в Эдинбурге из-за подозрительного пакета с белым порошком, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Часть здания парламента Шотландии эвакуирована из-за пакета с порошком
© Sputnik/ Юрий Лашов
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"Часть здания, где работают парламентарии, эвакуирована", – заявила представитель парламента. Эвакуация людей потребовалась в связи с тем, что в парламент был пронесен подозрительный пакет.

В настоящее время на месте событий находятся сотрудники полиции.

По информации таблоида Daily Mirror, эвакуация сотрудников парламента и депутатов началась после того, как в офис тори (консервативной партии) доставили пакет с белым порошком.

 
Теги: Минск
 
 
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Эвакуация сотрудников парламента и депутатов началась после того, как в офис тори (консервативной партии) доставили пакет с белым порошком.

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