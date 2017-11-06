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Часть здания парламента Шотландии эвакуирована из-за пакета с порошком
07.11.2017 15:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Здание парламента Шотландии было частично эвакуировано в Эдинбурге из-за подозрительного пакета с белым порошком, сообщило
© Sputnik/ Юрий Лашов
"Часть здания, где работают парламентарии, эвакуирована", – заявила представитель парламента. Эвакуация людей потребовалась в связи с тем, что в парламент был пронесен подозрительный пакет.
В настоящее время на месте событий находятся сотрудники полиции.
По информации таблоида
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Эвакуация сотрудников парламента и депутатов началась после того, как в офис тори (консервативной партии) доставили пакет с белым порошком.
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