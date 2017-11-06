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В Шумилинском районе пассажир напал с ножом на таксиста и угнал машину

07.11.2017 16:26 — ЧП | Tut.by  
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Происшествие случилось 6 ноября около 22.00. Подробности инцидента рассказала официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.

Мужчина в состоянии опьянения заказал такси в Новополоцке и поехал в деревню Мишневичи Шумилинского района. Когда прибыли на место, чтобы не платить, он достал нож и начал угрожать таксисту. Тому удалось выскочить из машины и убежать, после чего водитель позвонил в милицию.

Благодаря наличию в такси GPS-навигатора правоохранители отследили маршрут злоумышленника и перекрыли ему путь. Угонщик в это время — около 20 минут — катался на «трофейном авто» по деревне.

Увидев перекрытую дорогу и милицию, мужчина испугался, бросил автомобиль и попытался сбежать, но его задержали. Злоумышленнику — 31 год, ранее неоднократно судим, в том числе за угон. В Шумилинском районе проживают его родственники, сам он подрабатывал в России, изредка приезжая в Беларусь.

Возбуждено уголовное дело по факту угона машины, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения. Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

 
 
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Злоумышленнику - 31 год, ранее неоднократно судим, в том числе за угон.

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