|
Юноша пропал из ночного клуба в Борисове
07.11.2017 16:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Милиция и волонтеры разыскивают 19-ленего юношу, который исчез в ночь с 4 на 5 ноября, последний раз его видели в одном из ночных клубов в Борисове, сообщил поисково-спасательный отряд "Ангел".
© Sputnik / Виктор Толочко
Волонтеры объявили о сборе группы, которая отправиться искать пропавшего Владимира Гавриловича во вторник в 16:00, и предупредили, что нужно взять с собой горячее питье и непромокаемую верхнюю одежду на случай дождя.
"Поиски пропавшего Владимира Гавриловича продолжаются", – сообщили в ПСО "Ангел".
По предварительным данным, в ночь с 4 на 5 ноября молодой человек находился в ночном клубе, примерно в 02:30 ушел в неизвестном направлении. Был одет в темно-синюю куртку, серую байку, джинсы и кроссовки. На вид ему 19 лет, рост – 174 сантиметра, телосложение нормальное, глаза голубые волосы русые.
В настоящее время кроме волонтеров ПСО молодого человека разыскивают сотрудники Борисовского РОВД. По информации поисково-спасательного отряда, в клубе юноша повздорил с солдатами, была даже драка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волонтеры объявили о сборе группы, которая отправиться искать пропавшего 19-летнего жителя Борисова.
|
Архив (ЧП)
Комментарии