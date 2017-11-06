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Юноша пропал из ночного клуба в Борисове

07.11.2017 16:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Милиция и волонтеры разыскивают 19-ленего юношу, который исчез в ночь с 4 на 5 ноября, последний раз его видели в одном из ночных клубов в Борисове, сообщил поисково-спасательный отряд "Ангел".

Юноша пропал из ночного клуба в Борисове
© Sputnik / Виктор Толочко
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Волонтеры объявили о сборе группы, которая отправиться искать пропавшего Владимира Гавриловича во вторник в 16:00, и предупредили, что нужно взять с собой горячее питье и непромокаемую верхнюю одежду на случай дождя.

"Поиски пропавшего Владимира Гавриловича продолжаются", – сообщили в ПСО "Ангел".

По предварительным данным, в ночь с 4 на 5 ноября молодой человек находился в ночном клубе, примерно в 02:30 ушел в неизвестном направлении. Был одет в темно-синюю куртку, серую байку, джинсы и кроссовки. На вид ему 19 лет, рост – 174 сантиметра, телосложение нормальное, глаза голубые волосы русые.

В настоящее время кроме волонтеров ПСО молодого человека разыскивают сотрудники Борисовского РОВД. По информации поисково-спасательного отряда, в клубе юноша повздорил с солдатами, была даже драка.

 
Теги: Минск
 
 
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Волонтеры объявили о сборе группы, которая отправиться искать пропавшего 19-летнего жителя Борисова.

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